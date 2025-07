У Севільї в Іспанії стартувало будівництво Спільного дослідницького центру (JRC) Європейської комісії. Особливість Центру полягає в тому, що це буде перша будівля з нульовим рівнем викидів, збудована для європейської інституції. Очікується також, що будівля вироблятиме більше енергії, ніж споживатиме сама, ідеться на сайті finance.ua.

Будівля має стати прикладом сталого розвитку та інновацій, а також повністю втілюватиме принципи «Нового європейського Баугаузу». Вона вироблятиме сонячну енергію.

Вибір нерухомості для облаштування оселі або бізнес-приміщення – особливий момент у житті кожної людини. Важливо, аби забудовнику можна було максимально довіряти. «Інтергал-Буд» – лідер серед приватних забудовників України. 21 рік досвіду та найінноваційніших рішень на ринку. Процес будівництва компанія веде власним коштом та не має жодної недобудови.

Проєкт матиме куполоподібний дах із сонячних панелей, які затінюватимуть площу, і сад. Панелі підтримуватимуть високі колони, що створять відкритий громадський простір.

We are starting construction of the new building of the Joint Research Centre in Seville, designed by @BIG_Architects.



Its roof covered in solar panels will generate more energy than the building will consume, as well as

providing shade for a public square.#NewEuropeanBauhaus pic.twitter.com/R8WlFobZ3H