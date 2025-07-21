Басейн ЖК Cala Alta у Вільяхойосі, де було знайдено тіло Грушевського

В іспанському житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі за незрозумілих обставин загинув експосадовець Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України Ігор Грушевський. 61-річного чоловіка знайшли мертвим за кілька метрів від місця, де в лютому 2024 року вбили колишнього російського пілота Максима Кузьмінова. Про це повідомила газета El Español з посиланням на власні джерела в неділю, 20 липня.

61-річний Грушевський був колишнім високопосадовцем Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України, а пізніше – Національної поліції. Кілька місяців тому він придбав квартиру в ЖК Cala Alta.

Увечері 29 червня 2025 року Грушевський купався в загальному неглибокому басейні, до якого мали доступ лише мешканці цього житлового комплексу. Чоловіка знайшли обличчям донизу у воді, без ознак життя. Сусіди зробили серцево-легеневу реанімацію 61-річному українцю, але ні вони, ні медики не змогли врятувати його.

На тілі українця не було слідів насильства, але з одного вуха текла кров. Мешканці припускають, що причиною могла стати раптова зупинка серця чи інсульт, однак не відкидають і можливість вбивства.

Медіа з’ясувало, що загиблий у 1990-х був керівником Управління по боротьбі з організованою злочинністю (УБОЗ) МВС України в Черкаській та Кіровоградській областях. Сам підрозділ було ліквідовано у 2015 році в межах реформи поліції.

Сусіди Грушевського припускають, що він вийшов на пенсію та вирішив оселитися у Вільяхойосі.

Ігор Грушевський загинув менш ніж за півтора року після вбивства в тому ж комплексі колишнього російського пілота Мі-8 Максима Кузьмінова, який втік до України разом із військовим гелікоптером влітку 2023 року. Повідомлялось, що росіянин передав гелікоптер українцям в обмін на 500 тис. євро.

Російський пілот Максим Кузьмінов був вбитий у Вільяхойосі, 13 лютого 2024 року (Колаж El Español)

У Вільяхойосі 28-річний Кузьмінов видавав себе за 33-річного громадянина України. Тіло Кузьмінова з низкою вогнепальних поранень знайшли 13 лютого 2024 року в гаражі ЖК Cala Alta. Уже 19 лютого його смерть підтвердили у пресслужбі ГУР.

Іспанські спецслужби припускають, що до вбивства чоловіка причетні російські спецслужби. Ця справа досі відкрита і розглядається 3-м судом першої інстанції муніципалітету Ла-Віла-Джойоза.

Оновлено о 13:14. Міністерство закордонних справ України повідомило журналістам, що смерть Ігоря Грушевського настала внаслідок утоплення в іспанському житловому комплексі Cala Alta, пише «Європейська правда».