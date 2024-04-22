Кузьмінова вбили в лютому 2024 року в невеликому іспанському містечку

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував вбивство російського льотчика, який влітку 2023 року викрав та перегнав вертоліт Мі-8 до України, отримавши за це гроші. Його смерть пов’язана з його власною необачністю та бажанням поділитися зі знайомими з Росії про те, як заможно він жив, повідомив Кирило Буданов у понеділок, 22 квітня, в інтерв’ю ВВС.

28-річний Максім Кузьмінов за сприяння ГУР викрав у росіян гелікоптер та передав його Україні у серпні 2023 року. Завербованому росіянину передали винагороду в 500 тис. доларів за роботу, а згодом він переїхав до Іспанії, відмовившись перебувати під захистом ГУР в Україні. Росіянина вбили 13 лютого 2024 року, а вже 19 лютого його смерть підтвердили у прес-службі ГУР.

«Коли люди розслабляються, у них з'являються гроші і вони нібито дивляться за своєю безпекою. Але разом з тим бажання слави затьмарює очі всім. І вони починають говорити “ти знаєш, хто я?”, “от ти ж нікому, тільки от тобі кажу”. Так само потім починають викликати дівчат з РФ, знайомих їм з минулого, розказувати, скільки у них тепер багато грошей, як чудово вони живуть в Іспанії і так далі», – повідомив Кирило Буданов.

Зазначимо, у лютому українські ЗМІ повідомили, що Кузьмінов запросив до себе в Іспанію свою колишню дівчину з Росії. Потім його знайшли застреленим.

«Треба було цьому якось запобігти, але, на жаль, це не поодинокі випадки. Така поведінка людей в світі, в різні часи і в різних ситуаціях – це типова помилка. І, на жаль, вона нас так само спіткала. Це теж треба визнавати. Я ніколи не боявся визнати помилки і тут те ж саме можу сказати. Треба було все ж таки за ним доглядати, а не повірити тому, що “я дорослий, я знаю, як бути”», – сказав Кирило Буданов.

Після спецоперації ГУР росіяни неодноразово погрожували Кузьмінову вбивством, називаючи його «зрадником». Іспанські ЗМІ повідомили, що на Кузьмінова, який проходив повз поліцейського відділку міста Вільяхойоса, п’ять раз вистрелили невідомі.

Зазначається, що Максім Кузьмінов жив в Іспанії під фальшивим ім’ям. Іспанські спецслужби припускають, що до вбивства чоловіка причетні російські спецслужби.