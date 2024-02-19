Максіма Кузьмінова знайшли мертвим в Іспанії

В Іспанії знайшли мертвим російського пілота Максіма Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції ГУР перегнав гелікоптер Мі-8 на територію України. Про це в коментарі Суспільному повідомив речник ГУР Андрій Юсов.

«Можемо підтвердити факт смерті», – зазначив представник ГУР. Водночас, Юсов не уточнив інформацію стосовно причин смерті пілота.

Cпіврозмовник УП в розвідці додав, що Кузьмінова знайшли застреленим.

«Він же вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут. З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе … [Тепер його] знайшли застреленим», – заявив співрозмовник УП, додавши, що неподалік знайшли згорілу машину, на якій, імовірно, тікали вбивці.

Вперше про смерть Кузьмінова повідомили кілька маловідомих іспанських та італійських ЗМІ. Одразу ж цю інформацію підхопили російські пропагандисти.

При цьому в першоджерелах були фактологічні помилки (наприклад, що вбитому було 33 роки, хоча Максіму Кузьмінову – 23) і ніким офіційно не підтвердженні деталі смерті: нібито Кузьмінова вбили 12-ма пострілами і після цього переїхали автомобілем.

23 серпня 2023 року стало відомо, що гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації. Пілотом Мі-8 був 28-річний Максім Кузьмінов. Він отримав винагороду – 500 тис. доларів у гривневому еквіваленті. Росіяни неодноразово погрожували Кузьмінову вбивством як «зраднику».