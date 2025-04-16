Знайдені кістки можуть бути похованням в усипальниці Яна-Вільгельма Роттаріуша

Під час зведення багатоповерхівки в історичній частині міста Острог, що на Рівненщині, знайшли людські кістки. Міська влада призупинила проведення земляних робіт, а прокуратура встановлює законність будівництва.

Як розповів «Суспільному» 15 квітня історик Микола Бендюк, будівництво в Острозі проводять неподалік римо-католицького костелу Пресвятої Діви Марії, а знайдені кістки можуть бути похованням в усипальниці Яна-Вільгельма Роттаріуша.

«Коли там почали якісь роботи, то спілка археологів України направила листа, що треба зупинити будь-які роботи, тому що руйнується шар, який не дослідили археологи. Але чотири дні тому забудовники закрили по периметру повністю всю територію і почали активно екскаватором зривати повністю шар культурний, який там був», – розповів Микола Бендюк.

Виконувач обовʼязків міського голови Острога Костянтин Кирилюк уточнив ZAXID.NET, що спірну ділянку близько трьох років тому придбала фірма «Будівельний альянс – Кварталпромбуд». Згідно з умовами договору, перед початком будівництва забудовники мали залучити сертифікованого археолога.

«Фірма розпочала роботи з порушенням договору, відповідно це було зафіксовано. На час зʼясування усіх обставин будівництво багатоповерхівки призупинили, а прокуратура витребувала дозвільні документи», – зауважив Костянтин Кирилюк.

Здолбунівська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України (умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин).

Додамо, що ТОВ «Будівельний альянс – Кварталпромбуд» зареєстроване у 2019 році в Києві. Згідно з даними української аналітичної онлайн-система YouControl, фірма займається будівництвом житлових і нежитлових будівель. Власником бізнесу є Максим Дземенюк.