В Італії РКЦ відкрила перший хостел для безпритульних розлучених чоловіків

Римо-католицька Церква відкрила в Італії перший хостел для чоловіків, які залишилися без житла в результаті розлучення. Він розташований в містечку Тор-Сан-Лорено в околицях Рима.

За даними президента італійських асоціацій юристів у області сімейного права Джан-Етторе Гассані, в країні зараз близько 4 млн розлучених чоловіків, і 1 млн з них після розлучення не мають свого житла. «Розлучення тут може означати смерть»,— процитувала експерта британська газета The Times.

Гассані пояснив, що в семи випадках з десяти суд при розлученні залишає житло жінці, щоб вона могла виховувати дітей. Крім того, в 94% випадків суд вирішує, щоб чоловіки продовжували виплачувати іпотеку за житло, платили аліменти та інші види допомоги на утримання дітей. У зв'язку з цим нерідкі випадки, коли після розлучення італійські чоловіки залишаються на межі бідності, не маючи грошей навіть на оренду житла, тому їм доводиться ночувати в машині.

Церква звернула увагу на цю проблему після того, як її представники побачили, скільки розлучених чоловіків шикуються в черги за безкоштовними обідами, наданими церковними організаціями. У хостелі Тор-Сан-Лорено чоловіки можуть поїсти, переночувати та прийняти душ.