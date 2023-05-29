Рятувальні служби продовжують пошук тих, хто вважається зниклими безвісти

На півночі Італії, між містами Сесто-Календе та Арона на озері Маджоре затонув туристичний човен з понад 25 пасажирами на борту. Щонайменше дві людини загинули повідомляє BBC.

Пожежна служба Італії повідомила, що 19 людей у безпеці, але пошук тих, хто вважається зниклими безвісти, продовжується.

«Човен, який орендували туристи мав довжину 16 метрів. Дуже серйозний інцидент стався через погану погоду», – заявив президент Ломбардії Аттіліо Фонтана.

Судно затонуло через сильний вітер, усі хто перебував на борту опинилися у воді, однак багатьом вдалося самотужки доплисти до берега, ще кількох людей врятували інші човни.

Рятувальники та гелікоптер були залучені для пошуку на південній частині озера, а також кілька машин швидкої допомоги та санітарна авіація.