Олександр Гуменюк (праворуч на фото) очолює підприємство «СА-ВІК», яке займається діяльністю ресторанів

У п’ятницю, 14 лютого, під час сесії Івано-Франківської облради склав присягу новий депутат Олександр Гуменюк. Він замінив однопартійця з «Європейської Солідарності» Андрія Левковича, який склав мандат у грудні 2024 року.

Про реєстрацію нового депутата повідомили у пресслужбі облради. Олександр Гуменюк погодився працювати у постійній комісії з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму, членом якої був його попередник.

Нагадаємо, керівник Івано-Франківської Торгово-промислової палати та депутат двох скликань Івано-Франківської обласної ради Андрій Левкович склав мандат 20 грудня. Депутат Яремчанської міської ради Олександр Гуменюк був наступним за виборчим списком «Європейської Солідарності».

За даними аналітичного порталу Youcontrol, Олександр Гуменюк очолює підприємство «СА-ВІК», яке займається діяльністю ресторанів та надає послуги мобільного харчування. Компанія, зареєстрована у 2008 році в Яремчі зі статутним капіталом 500 тис. грн, належить бізнесмену з Львівщини Віктору Савченко.

У 2023 році Олександр Гуменюк задекларував 4 земельні ділянки та будинок у селищі Кельменці Чернівецької області, а також Mercedes-Benz GLS 350 2017 року за 1,7 млн грн.