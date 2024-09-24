Засуджений воював проти України з 2017 року

Івано-Франківський міський суд визнав винним уродженця Донецька Дмитра Бочарова у державній зраді. Бойовику батальйону «П’ятнашка» з «ДНР» призначили 15 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 11 вересня, Дмитро Бочаров у квітні 2017 року добровільно вступив на посаду стрілка до незаконного збройного формування «ДНР» – батальйону спецпризначення «П’ятнашка». Упродовж 2017-2022 років обвинувачений воював проти України на території Авдіївської промислової зони, в селі Крута Балка Ясинуватського району та патрулював окупований Донецьк.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Дмитро Бочаров вступив до формування «Каскад» в «ДНР», продовжуючи брати участь у бойових діях проти ЗСУ, аж поки не здався у полон у селі Велика Новосілка Волноваського району.

Під час судового засідання донеччанин повністю визнав себе винуватим, зазначивши, що наразі переосмислив своє ставлення до збройної агресії Російської Федерації проти України та вважає її неправомірною.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Тринчук визнав Дмитра Бочарова винним у державній зраді і призначив йому 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк п’ятнадцять років та з конфіскацією всього майна, що перебуває у його власності.