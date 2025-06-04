Під час судового засідання Сергій Гарбушин визнав свою вину

Івано-Франківський міський суд визнав Сергія Гарбушина винним у колабораційній діяльністі, участі у терористичній організації та в незаконних збройних формувань. Полоненому бойовику з «ДНР» призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 4 червня, у березні 2022 року мешканець Донецької області добровільно вступив до складу 101 полку «ДНР», контрольованого армією РФ. У матеріалах справи йдеться, що Сергій Гарбушин на посаді старшого стрільця воював проти Сил оборони на сході України. У березні 2023 року українські військовослужбовці затримали його під час боїв у Новобахмутівці.

Під час судового засідання Сергій Гарбушин визнав свою вину та попросив призначити йому мінімальне покарання.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Деркач визнала мешканця Донеччини винним у колабораційній діяльністі, участі у терористичній організації та в незаконних збройних формувань і призначила йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. На вирок можуть подати апеляцію.