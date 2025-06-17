На вирок суду обвинувачений рік чекав під вартою

Суд в Івано-Франківську визнав мешканця Донецької області винним у колабораційній діяльності та участі у терористичній організації. Навіднику кулеметного відділення «ДНР» призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 17 червня, донеччанин, перебуваючи на тимчасово окупованій території, у вересні 2023 року добровільно вступив до 2 батальйону 98 окремого стрілецького полку «ДНР», який контролювався збройними силами РФ.

Обвинувачений воював проти військовослужбовців ЗСУ на Бахмутському та Покровському напрямках. Як навідник кулеметного відділення взводу вогневої підтримки брав участь у боях в селищі Зайцеве на Донеччині.

«12 березня 2024 року його перевели до 114 гвардійської мотострілецької Єнакіївсько-Дунайської бригади для виконання бойового завдання в районі Авдіївського коксохімічного заводу. Вже наступного дня українські військовослужбовці взяли його у полон», – розповіли у прокуратурі.

На вирок суду чоловік чекав під вартою. За колабораційну діяльність та участь у терористичній організації (ч.7 ст.111-1, ч.1 ст. 258-3 КК України) суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.