Внаслідок ДТП потерпілий отримав закритий перелом кісток тазу і тривалий розлад здоров’я

Івано-Франківський міський суд визнав уродженку Тернопільщини Марію Куриляк винною у порушенні правил дорожнього руху. За травмування чоловіка на пішохідному переході водійці присудили 51 тис. грн штрафу. Засуджена має компенсувати 65 тис. грн за завдану моральну шкоду та правову допомогу потерпілому.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 20 листопада, аварія сталася 5 січня 2024 року на вулиці Тисменицькій в Івано-Франківську. Марія Куриляк на Mitsubishi Outlander збила чоловіка, який переходив дорогу на зелене світло. Внаслідок ДТП потерпілий отримав закритий перелом кісток тазу і тривалий розлад здоров’я.

В судовому засіданні обвинувачена Марія Куриляк визнала свою вину і пояснила, що в той день поверталася з лікарні додому, де її чоловіку робили операцію. Сказала, що після аварії одразу викликала «швидку» і намагалася добровільно компенсувати потерпілому моральну шкоду, однак він категорично відмовився з нею спілкуватися. Останній заявив проти винуватиці ДТП цивільний позов на відшкодування 200 тис. грн.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Лазарів визнав Марію Куриляк винною у порушенні правил дорожнього руху і призначив їй 51 тис. грн штрафу. Також вона має компенсувати потерпілому 65 тис. грн за завдану моральну шкоду та правову допомогу.