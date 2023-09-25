В Івано-Франківську працівники СБУ затримала уродженку Росії за поширення пропаганди, виправдовування агресії РФ та возвеличення «подвигів» окупантів. Жінка в соціальних мережах активно поширювала та створювала дописи про те, що війну почали українці. За пропаганду та розпалювання національної ворожнечі агітаторці загрожує позбавлення волі.

Працівники СБУ Прикарпаття встановили, що жителька Івано-Франківська вела у забороненій соцмережі «Однокласники» агітацію за Росію та виправдовували воєнні злочини окупантів. Жінка народилася в РФ, однак пізніше переїхала в Україну і досі живе в обласному центрі. За даними СБУ, у поширюваних дописах зловмисниця представляла Україну як державу, що не відбулася, та формувала антиукраїнські настрої.

«Жінка активно ділилася контентом з наклепами на Збройні сили України та насміхалась із загибелі захисників. Агітаторка поширюючи вигадки про те, що українські міста заснувала Росія, війну розпочала Україна, українці є окупантами на своїй землі, кримчани задоволені анексією, а Маріуполь загарбники перетворили на зразкове місто», – повідомили в СБУ Прикарпаття в понеділок, 25 вересня.

Крім того, жінка вболівала за військовослужбовців країни-окупанта, захоплювалася Путіним, також дуже часто згадувала часи СРСР. Під час обшуку працівники СБУ вилучили у франківчанки комп’ютер та мобільний телефон із доказами розповсюдження антиукраїнської дезінформації в забороненій соцмережі.

Жінку затримали та повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу, а саме за ч. 1 ст. 161 (Розпалювання національної ворожнечі) і ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників). Жительці Франківська загрожує штраф в розмірі 8500 грн та позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна.