Станція займає небагато місця, але фіксує всі важливі показники якості повітря

Розробники мапи якості повітря ЛУН Місто Air планують встановити станції вимірювання якості повітря у трьох нових містах на заході України – в Івано-Франківську, Ужгороді й Тернополі. Охочим встановити їх у себе станції передадуть безкоштовно, розповіли ZAXID.NET у ЛУН.

«Станції нададуть містам безкоштовно. Зараз мешканці зазначених міст, які хочуть допомогти моніторингу якості повітря і яким цікаві технічні новинки, можуть подати заявку на встановлення станції у себе. Заповнити заявку можна за посиланням», – кажуть в ЛУН.

Команді важливе рівномірне покриття станціями по всьому місту, тож перевага надаватиметься тому району, де датчик відсутній. Зараз в Ужгороді встановлено сім станцій моніторингу якості повітря від ініціативи SaveEcoBot, але працюють лише чотири з них, у Тернополі також працюють чотири станції із восьми встановлених, а в Івано-Франківську працюють лише три зі 45 станцій.

Запуск мереж запланований на весну 2023. Слідкувати за показниками станцій можна буде в реальному часі на інтерактивній карті у Telegram- і Viber-ботах та мобільному застосунку.

«Під час війни ми маємо фіксувати всі злочини Росії – зокрема екологічні. Наша система допоможе у цьому. Крім того, якість повітря є важливою завжди, адже забруднене повітря загострює та провокує серцево-судинні, легеневі, респіраторні захворювання, погано впливає навіть на психічне здоровʼя», – коментує Анна Денисенко, кураторка ЛУН Місто AIR.

Команда ЛУН Місто AIR вже має мережі станцій якості повітря у Києві, Львові, Одесі, Чернівцях та Хмельницькому. Станції розроблені завдяки співпраці з науковцями Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Прилади вимірюють концентрацію наддрібних частинок – PM 1, PM 2.5, PM 10, а також температуру, вологість і тиск. Завдяки цьому містяни інформовані про забрудненість повітря через автомобільні викиди та пожежі.

Додамо, що у Львові встановлено 75 станцій вимірювання якості повітря від ініціативи SaveEcoBot, але наразі працюють лише 15 з них.