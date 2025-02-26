Посадовець взяв 45 тис. грн хабара за безоплатну передачу у користування спецтехніки підприємства

Начальника філії Івано-Франківського облавтодору підозрюють у хабарництві. За безоплатну передачу у користування спецтехніки підприємства, посадовцю загрожує до 4 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 26 лютого, начальник філії облавтодору двома траншами одержав 45,5 тис. грн хабара.

«Посадовець одержав неправомірну вигоду від громадянина за безоплатну передачу в тимчасове користування спецтехніки підприємства без укладання відповідних договорів оренди. Спецтехніку чоловік використав для виконання робіт по благоустрою власних земельних ділянок», – зазначили правоохоронці.

Затриманого відсторонили від займаної посади, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За хабарництво йому загрожує від 17 тис. до 68 тис. грн штрафу, або 3 роки пробаційного нагляду або від 2 до 4 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.