Міський суд Франківська, який виправдав Володимира Яблончука

Івано-Франківський міський суд виправдав адвоката Володимира Яблончука, якого підозрювали у зловживанні впливом. У вироку йдеться, що власник франківського готелю звинуватив адвоката у вимаганні 5 тис. доларів за вплив на суддів, які мали б пом'якшити покарання для його приятеля. Однак суд визнав докази проти Володимира Яблончука недопустимими через порушення слідчих дій.

Згідно з матеріалами справи, колишній клієнт Володимира Яблончука 2012 року повернувся з Росії, чотири місяці мешкав у готелі, після чого його затримали за незаконне зберігання зброї та підробку документів. Під час проживання у готелі чоловік потоваришував з його власником.

У вироку йдеться, що Володимир Яблончук, який працює адвокатом з 2009 року, травні 2013 року зустрівся з власником готелю й розповів, що за 5 тис. доларів може домовитися з суддею про м'якше покарання для підзахисного, ніж те, яке передбачає закон. Наступного місяця адвокат кілька разів телефонував до підприємця й переконував заплатити гроші. Чоловіки знову зустрілися 17 червня у франківському кафе «Українські страви» й знайомий підсудного передав першу частину хабаря – 1,5 тис. доларів.

Наприкінці червня 2013 року суд визнав клієнта Яблончука винним й ув'язнив на чотири роки. У вироку йдеться, що адвокат продовжив просити у власника готелю 3 тис. доларів за вплив на апеляційний суд. За словами підприємця, адвокат отримав 22 тис. грн та 1,5 тис. доларів хабаря у серпні 2013 року.

Під час судових засідань Володимир Яблончук категорично заперечив всі обвинувачення й заявив, що власник готелю ніколи не мав дружніх стосунків з його клієнтом. Юрист наголосив, що ніколи не мав скарг на свою роботу від підзахисного та його матері. За словами Яблончука, кримінальна справа є помстою поліцейських за його принципову позицію та те, що він не дав оперативникам привласнити речі його клієнта, які вилучили під час обшуку. Йдеться про прикраси, які досі не повернули. Адвокат вважає, що власник готелю не має доказів, що в нього вимагали хабарі.

Зазначимо, що на руках Володимира Яблончука знайшли сліди від люмінесцентного порошку, яким обробляли гроші. Адвокат пояснив, що порошок міг потрапити на його шкіру після рукостискання. Потерпілий власник готелю просив суд стягнути на його користь 1,5 тис. доларів матеріальної шкоди.

Засуджений за зберігання зброї клієнт Яблончука розповів, що його мати також заплатила адвокату приблизно 5 тис. доларів. Однак жінка померла й невідомо, коли вона передавала гроші. Про те, що адвокат вимагає гроші він дізнався від власника готелю вже коли відбув покарання. Чоловік сказав, що не має претензій до адвоката.

У суді прокурор не надав клопотання про дозвіл на негласні слідчі дії. Через це суддя Іннеса Болюк відмовилася фіксувати спілкування адвоката з власником готелю й визнала ці докази недопустимими. Крім цього, суд вважає, що підозру Яблончуку мали вручати працівники прокуратури, а не слідчий міліції. Через це суд визнав недопустимими всі докази проти адвоката. Вирок можна оскаржити в апеляції.