В Івано-Франківську запровадили різну вартість проїзду у маршрутках в денний і вечірній час

Досі проїзд у маршрутках Івано-Франківська коштував 4 грн

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради у середу, 28 березня, затвердив нові тарифи на проїзд у міському пасажирському транспорті. Вартість однієї поїздки з 4 грн зросте до 5-6 грн в залежності від часу доби, інформує місцеве видання «Курс».

Начальник Управління транспорту і зв'язку Олег Ганчак зазначив, що питання підняття тарифу на проїзд обговорювалося на громадських слуханнях. За результатом цих обговорень була пропозиція винести питання на виконком.

Рішенням виконкому нові тарифи становитимуть 5 грн за поїздку з 6:00 до 20:00 години та 6 грн за поїздку з 20:00 до 23:00 години. Досі вартість проїзд у міських маршрутках Івано-Франківська (без поділу на вечірній і денний час) становив 4 грн.

Попередньо передбачалося, що проїзд з 20:00 до 23:00 години коштуватиме 7 грн за поїздку, але за пропозицією мера міста Руслана Марцінківа тариф встановили у розмірі 6 грн за поїздку.

Рішення зобов’язує перевізників возити безкоштовно пільговиків із з 10:00 год. до 16:00 години без обмежень, а до 10:00 години та після 16:00 – не більше трьох пільговиків у кожному автобусі.

В Івано-Франківську право на пільговий проїзд матимуть і учні міських шкіл. Вони безкоштовно їздитимуть з 7:00 до 19:00 години, за винятком вихідних, святкових днів і канікул.

Рішення вступить в дію з 1 квітня.

У січні 2018 року франківські перевізники вимагали підвищення тарифів на проїзд і погрожували страйком – заявляли, що приватні автобуси на маршрути не виїдуть. Тоді міський голова Руслан Марцінків обіцяв, що не погодиться на ультиматуми перевізників, а з тими, хто не виїде на маршрути, будуть розірвані договори. Пізніше Руслан Марцінків заявив, що до обговорення тарифу на проїзд повернутися навесні.

В Івано-Франківську також працюють комунальні тролейбуси, проїзд у яких коштує 2 грн.