На мітинги вийшли до 100 тис. людей

В Ізраїлі розпочалися протести проти уряду прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, які триватимуть чотири дні. Мітингарі вимагають в уряду провести дострокові вибори та відмовитися від законопроекту про звільнення ультраортодоксів від призову, повідомило ввечері 31 березня Reuters.

Протестувальники зібралися під будівлею ізраїльського парламенту в Єрусалимі – Кнесету. Акції протесту триватимуть чотири дні. Мітинг став найбільшим з жовтня минулого року, коли ізраїльтяни виходили на протести після нападу ХАМАС. Організатори протесту стверджують, що в мітингу взяти участь до 100 тис. людей.

Під час протесту відбулися сутички з поліцією. Щонайменше одну людину затримали правоохоронці.

100 אלף מפגינים בירושלים.

בחירות עכשיו, את כולם עכשיו.



קרדיט: אמיר גולדשטיין pic.twitter.com/0GR4xNsDnm — yayafink (יאיא פינק) (@yayafink) March 31, 2024

Що вимагають протестувальники в Ізраїлі

Мітингарі, які вийшли під будівлю Кнесету, висунули вимоги щодо відмови ізраїльського уряду від резонансного законопроекту про призов. Він передбачає, що члени ультраортодоксальної спільноти можуть не проходити службу в армії за призовом.

Крім того, ізраїльтяни вимагають у Нетаньягу домовитися з лідерами країн світу та повернути 130 полонених із Сектора Гази. Фінальна вимога протестувальників – відставка уряду та дострокові вибори до Кнесету.

Опозиція уряду Беньяміна Нетаньягу заявила, що він хоче залишитися на посаді попри все та нехтує допомогою ізраїльтянам, які постраждали від війни. Водночас сам Нетаньягу запевняє, що вибори під час війни з ХАМАС можуть паралізувати країну на кілька місяців. Зазначимо, відповідно до законодавства Ізраїлю, наступні вибори до уряду мають відбутися у 2025 році.

До слова, протестувальники вже не вперше вимагають звільнити заручників ХАМАС – у січні 2024 року мітингарі також виходили з вимогами до уряду. Зазначимо, тоді не йшлося про дострокові вибори, але лише про відставку Нетаньягу.