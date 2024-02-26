Постраждалого доставили до місцевої лікарні, він залишається у тяжкому стані

Військовослужбовець ВПС США підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Він кричав, що не хоче бути «співучасником геноциду», й закликав звільнити Палестину. Про це 26 лютого повідомляє CNN.

На відеозаписі інциденту, який отримали журналісти, чоловік представився Аароном Бушнеллом і заявив, «що більше не буде співучасником геноциду». Він зазначив, що його вчинок «є мінімальним, якщо порівнювати його зі стражданнями палестинців».

Після цього чоловік поставив камеру на землю і, залишаючись у кадрі, облившись невідомою рідиною, підпалив себе, кілька разів прокричавши «Звільніть Палестину». Зрештою, чоловік упав, коли поліціянти, що прибули за викликом, кинулися гасити полум’я вогнегасниками.

Постраждалого доставили до місцевої лікарні, він залишається у тяжкому стані. ВПС США підтвердили, що чоловіком на відео був чинний льотчик на службі. В ізраїльському посольстві відзначили, що їхні співробітники не постраждали й перебувають у безпеці. Правоохоронці розпочали розслідування інциденту.

Видання The Daily Beast нагадало, що подібний інцидент стався в грудні 2023 року біля ізраїльського консульства в Атланті. Тоді біля чоловіка, який підпалив себе, виявили палестинський прапор, який він приніс на знак протесту проти військових дій Ізраїлю в секторі Гази.