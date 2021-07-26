Дипломи коштували від 1,5 тис. доларів

Служба безпеки України викрила радницю ректора одного з приватних київських вищих навчальних закладів на продажі дипломів раніше відрахованим студентам.

Як повідомила прес-служба СБУ в понеділок, 26 липня, посадовиця налагодила корупційний механізм одержання грошей від здобувачів вищої освіти. За хабарі вона обіцяла раніше відрахованим студентам сприяння у поновленні у навчальному закладі і одержанні випускних дипломів поза встановленими вимогами навчальної програми. Вартість її послуг стартувала від 1,5 тис. доларів.

Радницю ректора приватного університету затримали під час отримання чергової частини хабара. Загалом працівники СБУ задокументували кілька фактів отримання радницею ректора грошей за дипломи від відрахованих студентів.

Наразі затриманій посадовиці приватного ВНЗ повідомили про підозру в підкупі службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу. Також СБУ проводить слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до організації протиправної схеми.

Зазначимо, що СБУ не повідомила, у якому саме навчальному закладі діяла вищеописана схема.