Викрадені в жінки гроші правоохоронці знайшли у ванній кімнаті в цьому ж хостелі

Двоє чоловіків в одному з хостелів Києва душили, а потім пограбували матір прикордонника, якого в полоні тримають росіяни. Підозрюваних вже затримали, їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Інцидент стався ще вдень 25 жовтня, однак Офіс генпрокурора повідомив про нього ввечері наступного дня. Як йдеться в повідомленні, до поліції зателефонувала жінка й повідомила, що в хостелі, де вона працює адміністраторкою, невідомий чоловік схопив її за горло та почав душити до втрати свідомості. Коли вона опритомніла, то виявила, що в неї викрали близько 380 тис. грн.

«Встановлено, що син потерпілої, який працює прикордонником, з 24 лютого 2022 року перебуває у полоні в окупантів. У зв’язку з цим потерпіла отримувала від держави соціальні виплати. Ці кошти жінка планувала розмістити на депозитний рахунок у банку», – зазначили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці встановили та затримали двох чоловіків, які мешкали у цьому ж хостелі. Під час огляду у ванній кімнаті в них знайшли викрадені гроші потерпілої.

Правоохоронці інкримінують чоловікам розбій, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану.