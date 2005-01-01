В київському «Марші рівності» взяли участь іноземні політики й дипломати

Серед учасників маршу не бракувало яскравих особистостей

У центрі Києва, 17 червня, пройшов Марш рівності.

До Маршу рівності у Києві долучилися народні депутати Світлана Заліщук та Сергій Лещенко, а також іноземні політики та дипломати – міністр з європейської політики Німеччини Майкл Рот, депутатка Європарламенту Ребекка Гармс та посол Німеччини в України Ернст Райхель.

До КиївПрайду також долучилися представники посольства Швеції в Україні та посольства Канади. У ході взяли участь також співачки Зіанджа та Монро, повідомило «Новое время».

Поліцейські, що забезпечували правопорядок на чолі колони, припинили 7 спроб зупинити її рух. Правоохоронці не затримували противників маршу, але оперативно виводили їх за межі периметру.

По завершенню ходи її учасники проскандували: «Спасибі, поліціє! Дякую, Києве!».

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Як розповів перший заступник голови МВС України Сергій Яровий в коментарі агенції «Інтерфакс-Україна», у масовій акції взяли участь понад дві тисячі людей, проте остаточні цифри будуть озвучені пізніше.

Медики, які чергували у Києві під час акції, розповіли, що по допомогу до них ніхто не звертався.

Наразі організатори маршу закликають учасників покидати площу на спеціальних автобусах або скористатися метрополітеном.

Ситуація на Площі Льва Толстого спокійна.

Нагадаємо, перед початком «Маршу рівності» в Києві сталися сутички між праворадикалами і поліцейськими, внаслідок яких кілька противників акції отримали поранення.