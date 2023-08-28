На Прикарпатті Коломийський районний суд присудив чоловіку два роки в'язниці через крадіжку електросамоката. Обвинувачений побачив транспорт вранці на перехресті вулиць, пересвідчився, що за ним ніхто не спостерігає і вирішив його викрасти.

Під час досудового слідства правоохоронці з'ясували, що житель Коломиї вранці о 6:20 14 квітня побачив на перехресті вулиць Гетьмана Мазепи та Родини Крушельницьких електросамокат марки «Ninebot», який будь-хто міг взяти в оренду. Транспорт належить фірмі «Еко Самокат». Обвинувачений пересвідчився, що за ним ніхто не стежить, і вирішив його викрасти.

«Житель Коломиї викрав електросамокат чорно-жовтого кольору вартістю понад 11 тис. гривень. Після того, як чоловік покинув перехрестя, він розпорядився викраденим майном на власний розсуд і спричинив шкоду підприємству ТОВ "Еко Самокат"», – йдеться у вироку Коломийського районного суду від 17 серпня.

Під час судового засідання обвинувачений свою вину визнав і додав, що у вчиненому щиро розкаюється, просив суворо не карати. Суддя визнав винним чоловіка і призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі. Обвинувачений також має сплатити 717 гривень за проведення судових експертиз. Викрадений електросамокат суд зобов'язав повернути власнику.

Таке покарання жителю Коломиї суддя призначив через те, що обвинувачений вже попередньо притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності. За попередніми вироками він отримав умовний термін, однак під час нього вчинив крадіжку самоката, тому йому присудили два роки в'язниці.