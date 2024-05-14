З автомобіля чоловіка визволяли рятувальники

В Кременці на горі Боні сталася смертельна аварія. 38-річний водій Fiat Scudo не впорався з керування і злетів в урвище. З авто чоловіка визволяли рятувальники, однак він помер дорогою до лікарні.

Аварія трапилася у Кременці 13 травня неподалік найпопулярнішого туристичного місця, Замкової гори. Місцеві, які живуть неподалік, почули шум, а коли вийшли, то побачили, що в урвище впав автомобіль. Люди одразу викликали поліцію та швидку медичну допомогу. Правоохоронці, які прибули на місце, з’ясували, що за кермом перебував 38-річний місцевий мешканець.

«Автомобіль Fiat Scudo перекинувся, опинившись у кюветі. 38-річний водій помер дорогою до лікарні», – повідомили в «Досьє 102».

За повідомленням сайту «Терміново», ДТП сталася увечері. Однак, того ж дня вранці водія уже зупиняли правоохоронці та склали на нього адмінпротокол. Та згодом чоловік знову сів за кермо, цього разу поїздка закінчилася трагедією.



У місцевій поліції факт аварії підтвердили. Також повідомили, що водій не впорався з кермуванням та авто злетіло з урвища, з дороги, що веде на Замкову гору.