З рейок зійшли вісім вагонів, п’ять з них перекинулись

У Криму, неподалік Бахчисарая, стався вибух на залізниці – з колії зійшли вісім вагонів із зерном, пʼять із них перекинулися.

Вибух у Сімферопольському районі стався о 08:20. Рух електропотягів на перегоні Сімферополь – Севастополь припинено.

Як пише «Крим.Реалії» з посиланням на російські Telegram-канали, вибухівку було закладено під залізничні колії в районі села Чистеньке, поруч із Сімферополем. Вибух стався на початку складу. Пошкоджено 50 метрів полотна, діаметр вирви під рейками – близько 15 метрів, глибина близько двох.

«РИА Новости» з посиланням на Кримську залізницю пишуть, що сходження вантажного поїзда сталося через «втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту». Офіційно про вибух російська влада Криму не повідомляла.

Інформацію про сходження вагонів із зерном, підтвердив і кремлівський ставленик у Криму Сергій Аксьонов. За його словами, ніхто не постраждав.

Згодом на підрив залізниці у Криму відреагував представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він сказав, що російські окупанти використовували цю ділянку для перевезення зброї. Її відправляли на війну проти України.

«По тих самих коліях перевозять, напевно, і інші речі (не тільки зерно – "Главком"), але зокрема зброю, бойові комплекти, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України, щоб вбивати цивільних мирних українців і українських захисників. Тому цілком природно, що ці колії не витримали, стомились і тепер на деякий час не функціонують», – заявив Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє «Главком».

Розвідник не виключив, що подібні інциденти можуть повторюватися у Криму, поки півострів не буде звільнений.

«Можемо констатувати, що нормальна інфраструктура запрацює тоді, коли Крим повернеться до України, поки там російські терористи – спокою не буде», – сказав представник ГУР.

Юсов додав, що в Криму окупантам найбільше заважає місцеве населення, які після повномасштабного вторгнення мають надію, що Україна поверне Крим, а Росія – програє. За його словами, зараз в Криму росіяни посилюють фільтраційні заходи. За словами представника розвідки, це означає, що окупанти не довіряють місцевому населенню.

Росіяни, за словами Юсова, використовують Крим як логістичний хаб і транспортний вузол для перекидання живої сили та техніки на окуповані території українського півдня. Сам контингент росіян в Криму залишається незмінним.

Починаючи із серпня 2022 року в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Зазвичай російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках і роботою ППО».