На тимчасово окупованій території Криму окупаційна адміністрація розпорядилась припинити прийом до лікарень цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених російських військових, повідомив у неділю вранці Генеральний штаб Збройних сил України.

«Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема і санітарних, що обумовлює необхідність створювати додаткові можливості надання медичної допомоги. Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим окупаційна адміністрація розпорядилась припинити прийом цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених», – сказано в повідомленні.

Також у ньому зазначаєтться, що в Криму інтенсивно проводять збір донорської крові.

Щодо воєнної ситуації в інших регіонах, то на Волинському й Поліському напрямках збільшилася кількість заходів підготовки у процесі перевірки збройних сил Білорусі. Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів з Білорусі по українських інфраструктурних об’єктах.

На Сіверському напрямку противник продовжує прикривати ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляв з мінометів позиції Сил оборони у Сумській області.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичний вогневий вплив, аби недопустити просування українських захисників до держкордону. Вживає заходів щодо поповнення втрат озброєння та військової техніки.

На Харківському напрямку основні зусилля росіяни зосередили на утриманні рубежів та стримуванні українських військ. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Дистанційно мінував місцевість на вірогідних напрямках дій Сил оборони.

На Слов’янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, вів посилену розвідку. Основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій та створенні умов для відновлення наступу. Поповнює втрати та запаси. Здійснював артилерійські обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Гусарівка, Велика Комишуваха, Богородичне, Святогірськ та інших. Силами армійської авіації продовжив завдавати авіаударів в районі Довгенького.

На Донецькому напрямку противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

На Лиманському напрямку посилює угруповання. Застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається закріпитись в районі Лимана.

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії вів штурмові дії у районі Сєвєродонецька, бої тривають. В районі Бобрового ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Завдав авіаударів у районі Устинівки.

Окупанти намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку. За підтримки вогню мінометів та артилерії ворог вів наступ та штурм в районах населених пунктів Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки.

На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався наступати в районах населених пунктів Кам’янка та Веселе, успіху не мав.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій не проводив, обстрілював цивільну інфраструктуру по лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку ворог в результаті наступу українських сил зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі Костромки. Вживає заходів з відновлення втрачених позицій за рахунок перекидання резервів на загрозливі напрямки.

«Російські окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших. Для поповнення втрат ворог посилює угруповання знятими зі зберігання застарілими зразками озброєння та військової техніки, зокрема, танками Т-62 та БМП-1», – додали в Генштабі.