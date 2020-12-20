Поліція у Луцьку затримала двох охоронців нічного клубу віком 22 та 28 років, які побили поліцейського під час перевірки закладу на дотримання карантину. Про це у неділю, 20 грудня, повідомила прес-служба поліції у Волинській області.

Інцидент трапився 19 грудня. Поліцейський отримав інформацію, що клуб продовжує працювати після 23:00, що, відповідно до затверджених урядом обмежень, заборонено. Як уточнюють «Волинські новини» із посиланням на власні джерела, йдеться про нічний клуб «Версаль».

«Всередині перебувало чимало відвідувачів, яких туди пропускали, за інформацією поліції, "по знайомству" чи "по дзвінку". Всі вони не дотримувались карантину і порушували встановлені правила», – йдеться у повідомленні.

36-річний поліцейський, який прибув до нічного клубу, показав охоронцям посвідчення та наголошував на дотриманні карантинних обмежень, однак його вивели із закладу та побили.

За цим фактом вікдрите кримінальне провадження за стеттею про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу. Нападникам загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.