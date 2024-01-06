У Луцьку на мосту зіткнулись 10 автомобілів і маршрутка

У Луцьку на мосту на вулиці Рівненській через ожеледицю сталася аварія за участі 10 автомобілів та одного маршрутного таксі. Про це патрульна поліція Волинської області повідомила у коментарі ZAXID.NET.

Правоохоронці розповіли, що близько 18:30 до поліції надійшло повідомлення про ДТП на вул. Рівненській у Луцьку. На мості через слизьку дорогу зіткнулись 10 легковиків та 1 маршрутне таксі.

Внаслідок аварії, за попередньою інформацією, троє людей отримали незначні травми та доставлені на обстеження в лікарню. На місці працювали слідчо-оперативна група Луцького РУП, наряди патрульної поліції, рятувальники і медики.

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій в області, рятувальники, які виїхали на місце події, подали один водяний ствол для запобігання займанню автівок.