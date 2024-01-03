Автомобіль виїхав на кільце, а тоді врізався у металеву огорожу

У Луцьку п’яний водій BMW розтрощив свій автомобіль, врізавшись у металевий паркан. Як виявилось, він ще з травня 2023 року не мав права сідати за кермо. На водія склали чотири адмінпротоколи, йому загрожує 38 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Волині, аварія сталась близько 01:00 вночі у середу, 3 січня. На перехресті вулиць Набережної та Шевченка поліцейські виявили пошкоджений автомобіль BMW.

«Інспектори встановили, що 41-річний водій не був уважним та не стежив за дорожньою обстановкою. В результаті цього він здійснив наїзд на острівець безпеки, після чого, не впоравшись з керуванням, виїхав на клумбу у центрі кільця та здійснив наїзд на дорожнє огородження, що відділяє проїзну частину і тротуар», – повідомляють патрульні.

Внаслідок зіткнення авто зазнало суттєвих пошкоджень, однак, сам водій не постраждав. Під час спілкування з чоловіком патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Він, щоправда, відмовився проходити алкотест.

Крім того, патрульні з’ясували, що у травні 2023 року водій був позбавлений права керування. Тож на чоловіка склали адмінматеріали за:

ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів), 850 грн штрафу;

ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп’яніння), 17 тис. грн штрафу;

ч. 1 ст. 139 (пошкодження дорожніх споруд), 340 грн штрафу;

ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування), 20,4 тис. грн штрафу.

Тож сумарно порушнику загрожує 38, 5 тис. грн штрафу.