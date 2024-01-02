Внаслідок зіткнення автомобілів двоє людей загинули і ще двоє травмувались

На Рівненщині судили 38-річну водійку, з вини якої у ДТП загинуло подружжя з Миколаївщини. Їй присудили п’ять років ув’язнення, а також на три роки заборонили сідати за кермо.

Зазначимо, що аварію обвинувачена вчинила у червні 2021 року. Разом з чоловіком та двома друзями на автомобілі Renault Megane вони їхали трасою Устилуг – Луцьк – Рівне в бік Волині. Поблизу села Зоря водійка під час обгону попутної вантажівки не переконалась в безпечності маневру та на зустрічній смузі зіткнулась із автомобілем Mercedes-Benz E200. Обидві автівки після удару злетіли в кювет.

Внаслідок ДТП загинуло подружжя, пасажири Renault. Чоловік винуватиці та водій Mercedes-Benz отримали травми середнього ступеня тяжкості.

Обвинувачена свою вину визнала та переконувала суд у щирому каятті. «На певній ділянці дороги перед нею їхав автомобіль із дуже малою швидкістю. Вона вирішила його обігнати. На початку обгону її швидкість руху була 70 км/год. Коли вже здійснювала обгон, то побачила на зустрічній смузі автомобіль. Не мала можливості повернутися у свою смугу, бо там було авто і вивернула руль ліворуч. Відразу почала гальмувати. Визнала, що саме порушення нею Правил дорожнього руху спричинило дорожньо-транспортну пригоду, яка потягла смерть двох потерпілих», – наводять свідчення водійки у вироку.

Про вирок Рівненського райсуду в цій справі стало відомо у вівторок, 2 січня. «Їй призначено покарання у вигляді п’ять років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на три роки», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що обвинувачена ще може оскаржити вирок, подавши апеляцію.