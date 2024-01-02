Аварія сталася в селі Вербів

На Тернопільщині в смертельні аварії на польовій дорозі гинув тракторист. Про знайдене тіло без ознак життя 1 січня в поліцію повідомив староста одного з сіл Бережанської громади. Слідчо-оперативна група встановлює обставини смерті чоловіка. Також в перший день Нового року в Тернополі сталася масова аварія з потерпілими, серед яких дворічна дитина.

Смертельна ДТП сталася в селі Вербів Нараївської сільської ради Бережанської громади. Про перевернутий трактор на польовій дорозі та чоловіка без ознак життя поліцію повідомив староста села. Також чоловік викликав швидку медичну допомогу.

«Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце ДТП встановила, що чоловік, керуючи трактором марки "Зубр", не впорався з керуванням. Як наслідок – техніка перекинулася та смертельно травмувала водія», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 2 січня.

Лікарі лише констатували смерть чоловіка. Поліцейські доправили тіло водія в судово-медичний експертний центр для встановлення точної причини смерті. Також експерти взяли зразки крові кермувальника для перевірки на вміст алкоголю. За фактом ДТП порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини).

В перший день Нового року сталася масова аварія в Тернополі. ДТП трапилася близько 20:30 на вул. Тарнавського поблизу школи № 11. Слідчі встановили, що водій автомобіля Peugeout 2008, виконуючи маневр повороту ліворуч, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем марки BMW 530d. У результаті удару BMW відкинуло на іншу смугу і автомобіль врізався в Volkswagen Jetta.

Аварія сталася на вул. Тарнавського біля школи № 11

В результаті аварії травми отримали четверо людей, серед яких дворічна дитина, яка перебувала в салоні Peugeout. Лікарі в медзакладі діагностували в малолітньої легкі травм й після надання меддопомоги дитину з батьками відпустили додому. У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.