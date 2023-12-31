Вміст алкоголю в крові водія перевищував норму у дев’ять разів

У суботу увечері, 30 грудня, на Нігинському шосе у Кам’янці-Подільському ВАЗ 2107 збив на смерть на пішохідному переході 70-річну місцеву мешканку. Поліцейські оперативно затримали водія і виявили, що він нетверезий.

Як повідомила місцева поліція, аварія сталася близько 17:15: «45-річний житель Кам’янця-Подільського, керуючи автомобілем марки ВАЗ 2107, скоїв наїзд на 70-річну місцеву мешканку, яка переходила дорогу по пішохідному переході. Внаслідок отриманих травм пішохідка загинула на місці події».

За допомогою приладу «Драгер» правоохоронці освідували водія. Перевірка показала, що чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, а вміст алкоголю в крові перевищував норму у дев’ять разів.

Чоловіка затримали. За вчинення ДТП у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.