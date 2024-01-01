Аварія сталася на залізниці поблизу села Басівка

Уночі на 1 січня неподалік села Басівка поблизу Львова 25-річний чоловік потрапив під колеса вантажного електровоза. Його госпіталізували у важкому стані.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 23:45 неподалік станції «Оброшино» поблизу села Басівка Львівського району. Вантажний електровоз сполученням «Львів-Лавочне» здійснив наїзд на 25-річного мешканця одного з сіл Самбірського району. Внаслідок аварії чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.276 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до семи років. Правоохоронці встановлюють обставини події.