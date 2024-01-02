Дорога у селі Ясениця-Замкова, де 26 листопада 2019 року сталася ДТП

Самбірський міськрайонний суд визнав винним Павла Митника у смертельній ДТП (заподіяння смерті, ч. 2 ст. 286 КК), але звільнив від основного покарання й призначив дворічний іспитовий термін. У матеріалах справи йдеться, що водій 26 листопада 2019 року керував автомобілем ВАЗ-21150 та у селі Ясениця-Замкова Самбірського району збив велосипедиста й виїхав за межі дороги. Потерпілий від отриманих травм через кілька годин помер у лікарні. Справу розглядав суддя Ігор Пташинський.

Як йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень, на момент скоєння ДТП чоловік не мав права керувати автомобілем. Згідно із постановою Пустомитівського райсуду від 31 травня 2019 року, Павла Митника визнали винним у п'яному водінні, оштрафували на понад 10 тис. грн та заборонили рік керувати транспортом. У суді водій пояснював, що 26 листопада 2019 року був змушений сісти за кермо, оскільки його двоє дітей були в хаті самі.

Після ДТП у крові Павла Митника знайшли 1,41% алкоголю, однак він переконував, що вживав спиртне після аварії. За його словами, коли приїхали медики та поліція, він пішов у місцеве кафе й випив 100 г горілки. Суд визнав, що сторона обвинувачення не довела, що водій був п'яним. Під час судових засідань чоловік повністю визнав свою провину й просив суворо не карати. Він зазначив, що сплатив компенсацію потерпілим.

У вироку йдеться, що водій мав технічну можливість пригальмувати й уникнути наїзду на велосипедиста, але не скористався нею. Однак суд врахував, що обвинувачений розкаявся та сприяв розкриттю злочину. Крім цього, він має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, матір яких має інвалідність. Представниця загиблого велосипедиста, якій обвинувачений виплатив шкоду, просила суд не карати чоловіка. Відтак суд звільнив від покарання Павла Митника й призначив два роки іспитового терміну. Також обвинувачений сплатить 9,5 тис. грн за судові експертизи.