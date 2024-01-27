У суботу, 27 січня, в мікрорайоні Рясне-2 у Львові з вікна сходової клітки сьомого поверху будинку випав чоловік.

Як повідомила ZAXID.NET речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська, нещасний випадок стався на вулиці Величковського, близько 13:25. Внаслідок падіння чоловік отримав травми несумісні з життям та помер на місці. У Telegram-каналі «Типовий Львів» зазначають, що чоловік випав з будинку на вул. Величковського, 10.

Зараз правоохоронці встановлюють його особу, триває розслідування всіх обставин трагедії.