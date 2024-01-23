Вранці у вівторок, 23 січня, з вікна львівської багатоповерхівки на вул. Очеретяній випав 20-річний студент. Хлопець отримав травми несумісні з життям. Про це ZAXID.NET повідомила Нацполіція Львівщини.

Інцидент трапився близько 07:00 на вул. Очеретяній, що неподалік лікарні Св. Пантелеймона. Відомо, що студент випав із вікна багатоповерхівки. 20-річний хлопець орендував квартиру на дев’ятому поверсі у цьому будинку.

За даними поліції, хлопець отримав травми несумісні із життям, наразі обставини цього випадку встановлюють правоохоронці.