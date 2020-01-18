В неділю до України привезуть тіла жертв катастрофи літака МАУ в Ірані

У неділю, 19 січня на окремих ділянках Бориспільського шосе та в районі міжнародного аеропорту «Бориспіль» можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху через те, що в Україну цього дня доставлять тіла жертв катастрофи літака МАУ в Ірані, повідомило Управління державної охорони України

Водіїв та відвідувачів міжнародного аеропорту «Бориспіль» просять врахувати інформацію про можливі обмеження дорожнього руху.

Нагадаємо, 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 «Тегеран – Київ» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), внаслідок катастрофи загинули 176 людей. На борту літака перебували громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великої Британії та України (2 пасажирів і 9 членів екіпажу).

11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.