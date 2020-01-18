SkyUp припиняє польоти з України в ОАЕ через закриття неба над Іраном та Іраком

Зі Львова SkyUp виконував рейси до Шарджі двічі на тиждень – по середах та суботах

Українська авіакомпанія SkyUp з 1 лютого призупиняє регулярні рейси у Шарджу (ОАЕ) із Запоріжжя, Львова та Харкова.

Таке рішення пов’язане з продовженням заборони виконання польотів у повітряному просторі Ірану та Іраку, що ввела Державіаслужба 9 січня 2020 року після авіакатастрофи літака МАУ біля Тегерана. Як повідомляє ЦТС, необхідність облітати території цих двох країн збільшила тривалість польотів, також з’явилася потреба робити зупинку в дорозі для дозаправки.

«Ми змінили ці маршрути – тепер ми літаємо через території Єгипту і Саудівської Аравії, а також робимо зупинку для дозаправки в Анталії. Така необхідність збільшує час польоту мінімум на 3 години. Це створює незручності для наших пасажирів, а також провокує зміни в розкладі інших рейсів в аеропортах прильоту – Запоріжжі, Львові, Харкові», – сказали в компанії та зазначали, що розглянуть можливість відновлення польотів в ОАЕ, якщо повітряний простір над Іраном та Іраком відкриють.

Натомість регулярні рейси з Києва в Коломбо (Шрі-Ланка) авіакомпанія продовжить виконувати з додатковою посадкою в Анталії на зворотному шляху.

Додамо, що зі Львова SkyUp виконував рейси до Шарджі двічі на тиждень – по середах та суботах.

Нагадаємо, що SkyUp відкриває три нові авіарейси зі Львова до Італії – за маршрутами, що літав Ernest Airlines.