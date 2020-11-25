Водій автокрана не дотримувався безпечної дистанції

Зранку в середу, 25 листопада, у Одесі сталася ДТП за участю автокрана, який протаранив маршрутку. Про це повідомляє місцевий сайт «Думська» з посиланням на поліцію Одеси.

Як повідомляється, ДТП за участі автокрану KOBELCO RK250-3 та маршрутки «Богдан» сталася на вул. Середньофонтанська близько 8:30. Зазвичай тут дуже жвавий рух. В той момент, коли в салоні маршрутки було дуже багато людей, водій намагався висадити і зробити посадку людей, він зупинився, і в той момент в нього влетів автокран.

За попередньою інформацією, водій автокрана не дотримувався дистанції в результаті чого врізався в «Богдан».

Стріла пробила ліву верхню частину кузова «Богдана» – розбила заднє скло і відірвала частину даху.

Двоє пасажирів отримали травми і потрапили до лікарні, ще одна пасажирка відмовилася їхати до медзакладу.

Наразі поліція проводить розслідування інциденту.