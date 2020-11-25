Біля Львова автомобіль Nissan X-Trail збив 15-річну дівчину на пішохідному переході. ДТП сталася у вівторок, 24 листопада, близько 17:20 у с. Підбірці, що у Пустомитівському районі. Постраждалу з переломом плечової кістки госпіталізували.

«Водій автомобіля Nissan X-Trail на нерегульованому пішохідному переході здійснив наїзд на пішохода, мешканку с. Підбірці 2005 року народження (дитина). Потерпілу у стані середнього ступеня важкості з закритим переломом правої плечової кістки зі зміщенням фрагментів госпіталізували», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Як встановили правоохоронці, за кермом автомобіля перебував 25-річний мешканець Пустомитівського району.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліція встановлює обставини ДТП.

До слова, за інформацією поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 54 ДТП, дві з них – із потерпілими. 16 автопригод стались на дорогах області, ще 38 – у Львові. Внаслідок ДТП двоє людей отримали травми.