В Україні почали діяти зміни до правил дорожнього руху, які Кабінет міністрів затвердив ще 11 листопада. Згідно з новими правилами, пішоходи зобов’язані носити світловідбивальні елементи в темну пору доби, а пасажири таксі повинні бути пристебнутими пасками безпеки навіть під час поїздки в населеному пункті,повідомив у вівторок, 24 листопада, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Якщо раніше водії та пасажири таксі могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння і за його межами, то тепер всі вони повинні бути пристебнуті. Це правило зобов'язує водіїв таксі забезпечити наявність ременів безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні і нагадувати пасажирам про необхідність їх використовувати», – пояснив Білошицький.

Він наголосив, що не пристібатися в населеному пункті дозволяється лише водіям і пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.

Також нові правила ПДР забороняють змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чистими і достатньо освітленими.

Крім того, відтепер пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям в темну пору доби або за умови поганої видимості, повинні обов’язково мати на одязі світловідбивальні елементи. Раніше така опція була «за можливості» – пішоходу треба було просто «виділяти себе», аби його помітив водій, пише «Громадське».

Також зміни до правил дорожнього руху дозволили велосипедистам рух смугою для громадського транспорту. В уряді вважають, що такі зміни розвивають велосипедну інфраструктуру та зменшують травматизм серед велосипедистів. Це пояснюють тим, що громадський транспорт рухається зі швидкістю в середньому 20 км/год, натомість звичайні автівки – 50 км/год. Велосипедисти можуть тепер не лише рухатися, а й зупинятися на цій смузі.

Також змінився вигляд трьох дорожніх знаків: «Кінець дороги з удосконаленим покриттям» став називатися «Зміна покриття»; «Вид транспортного засобу» відтепер показує ваговоз ззаду, а не збоку; а «Інформаційна таблиця небезпечного вантажу» став «Табличкою оранжевого кольору» — у буквальному сенсі.