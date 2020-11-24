Державне агентство інфраструктурних проектів України (Укрінфрапроект) передало Міністерству внутрішніх справ 90 камер розширеної автофіксації порушень ПДР, повідомив у вівторок, 24 листопада, голова Укрінфрапроекту Кирило Хомяков.

За його словами, до кінця 2020 року агентство передасть МВС ще 130 камер. Їх встановлять на дорогах державного значення.

За словами Хомякова, якого цитує LIGA.net, тепер функції камер будуть розширені. Вони фіксуватимуть проїзд на червоне світло, перетин подвійної суцільної і смуги руху громадського транспорту. Планується розширення списку фіксованих порушень.

«У 2021 році наша мета – налаштувати систему так, щоб можна було фіксувати і середню швидкість на відрізку дороги, Але тільки на тих відрізках, які аварійно небезпечні», – розповів керівник Укрінфрапроекту.

Він додав, що Укрінфрапроект також передасть МВС чотири фантомні автомобілі, які фіксують порушення швидкості в русі. Також МВС отримає 72 радари TruCam, 30 пересувних лабораторій і 30 пересувних станцій. Останні будуть перевіряти стан автомобілів і доріг.

Зараз на дорогах України встановлено 160 камер автофіксації порушень ПДР. За перші 45 днів роботи камер порушники ПДР заплатили 52 млн грн, а швидкість руху на ділянках з камерами знизилася вп’ятеро.

20 листопада камери відеофіксації почали штрафувати автомобілі на іноземних номерах.