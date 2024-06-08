Список відкритих пляжів буде доповнюватися в міру проходження перевірок

У суботу, 8 червня, в Одесі відкрили перший пляж для купання. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За словами очільника області, дозвіл про доступ людей до моря підписали він та командувач оперативним стратегічним угрупованням військ «Одеса» Едуард Москальов.

«Підписали спільний з командувачем ОСУВ «Одеса» наказ про доступ людей до моря. Від сьогодні перша відкрита зона – пляж «Калетон» в Одесі», – розповів він.

За словами голови ОВА, список пляжів буде доповнюватися в міру проходження перевірок.

«Розраховуємо відкрити близько 20 пляжів в Одесі та районі, а також однієї лагуни в Ізмаїльському районі», – зазначив Кіпер.

Як повідомляється, під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від двох балів перебування людей біля моря заборонено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що влада вивчає можливість відкриття пляжів в Ізмаїльському районі. Натомість найбільше пляжів відкриють в Одеському районі, оскільки там є більше можливостей для забезпечення безпечних умов для відвідувачів.