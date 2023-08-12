Поліцейський організував шість закладів, у яких працювало понад 20 жінок

Спільно з Нацполіцією співробітники ДБР викрили та затримали організатора нелегального бізнесу з сексуальних послуг. Ним виявився працівник поліції, який організував мережу борделів для іноземців в Одесі, повідомили у п'ятницю, 11 серпня, у прес-службі ДБР.

Щоб прикривати свій незаконний бізнес, поліцейський використовував своє службове становище. За час роботи мережі, яка складалася із шістьох закладів, він залучив до роботи понад 20 жінок від 18 до 45 років.

«Орієнтувалася мережа переважно на іноземців. Вартість "послуг" становила від 500 доларів за ніч, а щомісяця "прибутки" організаторів нелегального бізнесу становили понад 30 тисяч доларів», – повідомили у прес-службі ДБР.

Поліцейському та його шістьом спільникам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 302 ККУ та ч. 3 ст. 303 ККУ (сутенерство та створення борделів організованою групою). Організаторам нелегального бізнесу загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі злочинцям обирається запобіжний захід. Також розглядається відсторонення поліцейського від посади.