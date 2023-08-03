Групу сутенерів організувала 30-річна харків’янка, її затримали

У Києві поліцейські припинили діяльність групи сутенерів, які втягнули понад 100 дівчат у заняття проституцією, повідомила в четвер, 3 серпня, Національна поліція України.

За інформацією правоохоронців, організаторкою групи була 30-річна харків’янка. Для реклами і розкрутки послуг сутенери створили Telegram-канал, де щоденно розміщували понад 30 анкет дівчат модельної зовнішності із їхніми портфоліо, а також ціни. Як стверджують у поліції, вартість сексуальних послуг сягала від 300 доларів за годину і до 2 тис.доларів за ніч. Сутенери отримували з кожного замовлення певний відсоток.

До складу групи, окрім організаторки, входила адміністраторка Telegram-каналу та двоє чоловіків, які підвозили дівчат до замовників. Загалом у заняття проституцією втягнули понад 100 жінок.

Під час обшуків у групи сутенерів вилучили автомобілі, готівку у гривнях і доларах, банківські картки, які використовувалися для розрахунків з клієнтами, смартфони та сім-картки різних мобільних операторів. Організаторку групи затримали.

Правоохоронці вилучили гроші та автомобіль (Фото Нацполіції)

Жінці повідомили про підозру у вчиненні сутенерства у складі групи осіб. Їй загрожує до семи років ув’язнення.

В поліції уточнили, що інші учасники групи сутенерів отримають підозри Після проведення першочергових слідчих дій.