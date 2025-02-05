За даними місцевих каналів, інцидент стався в ЖК «Горизонт»

У середу, 5 лютого, в Одесі з 16 поверху житлового будинку випала жінка з дев’ятирічною дитиною. Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, інцидент стався вранці 5 лютого. Адресу, де сталася подія, у пресслужбі поліції не уточнили, проте повідомили, що жінка з дитиною впали у Київському районі міста, розташованому на узбережжі.

«На жаль, від отриманих травм жінка померла на місці, а дитину, віком близько п’яти років, госпіталізовано. Їх особи встановлюються», – повідомили у пресслужбі поліції.

На місці працює слідчо-оперативна група та ювенальні правоохоронці. Правову кваліфікацію події нададуть згодом.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що інцидент стався в житловому комплексі «Горизонт». Деталі та обставини події з’ясовуються.

24-поверховий житловий комплекс «Горизонт» в Одесі

Доповнено 12:00. У пресслужбі поліції Одеської області уточнили, що з 16 поверху житлового будинку випала 37-річна жінка з 9-річною донькою. Дівчинка померла в лікарні від отриманих травм.

Правоохоронці розпочали провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з позначкою «самогубство»). Тіла жінки та дитини скерують на судово-медичну експертизу.