Через харчове отруєння в одному із відпочинкових комплексів на Івано-Франківщині госпіталізували 11 осіб, серед них – 6 підлітків. Ймовірна причина отруєння – вживання протермінованих продуктів.

Місцевий сайт «Курс» пише, що десятьох відвідувачів ресторану «Діброва» госпіталізували до Богородчанської центральної лікарні 19 та 20 червня. Серед постраждалих – шестеро підлітків 2003-го і 2004-го років народження. Кількість госпіталізованих збільшилася до одинадцятьох вже в понеділок, 21 червня.

Потерпілі – жителі села Саджава Богородчанської територіальної громади. 17 червня вони святкували в цьому закладі випускний вечір.

«Всього святкувало 29 осіб, в той день в закладі перебувало близько 160 осіб. Захворіли відвідувачі з однієї компанії, які затримались до 4 години ранку 18 червня», – пише «Курс».

Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області вважає, що причиною отруєння є протерміновані продукти, які вживали відвідувачі. Наразі вона проводить епідрозслідуваня в цьому ресторані. Результати, як зазначає «Курс», планують оприлюднити згодом.