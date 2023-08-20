Російські окупанти розробили так званий «план розвитку» тимчасово окупованого Маріуполя. Кремль планує збільшити населення міста приблизно на 300 тисяч за рахунок міграції з Росії, повідомив у неділю, 20 серпня, Центр національного спротиву.

Як сказано в повідомленні з посиланням на інформацію від українських партизанів, заплановані демографічні зміни мають бути втілені до 2035 року. Для того, щоб їх стимулювати, Росія розпочала реалізацію програми пільгової іпотеки для своїх громадян.

Крім того, як зазначили у ЦНС,окупанти завозять на окуповані території заробітчан та державних службовців з депресивних регіонів Росії. Своєю чергою місцевих жителів окупанти примусово вивозять на територію РФ.

Центр національного спротиву наголосив, що такі дії відповідають ознакам геноциду згідно з міжнародним правом.

Росіяни окупували Маріуполь Донецької області навесні 2022 року. Окупації міста передували блокада й важкі бої. Найважчі й найдовші за часом бої тривали на заводі «Азовсталь». В місті є багато руйнувань.