В окупованому з 2014 року Єнакієвому Донецької області через «мобілізацію» працівників припиняє роботу металургійний завод, а в Торезі організували тренувальний табір для ув'язнених, повідомило в середу, 21 вересня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Влада “ДНР” скасувала дію раніше виданих документів про відстрочку/звільнення від мобілізації. У зв’язку з цим планується “мобілізувати” від 200 до 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу. Через нестачу персоналу виробництво на заводі “тимчасово призупиняється”», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними розвідки, на полігоні поблизу Тореза загарбники облаштували тренувальний табір для засуджених з Росії. Наразі триває доправлення в табір «особового складу».

Також відомо про початок набору до складу російських військ ув’язнених, які утримуються у закладах позбавлення волі на території «ДНР». «Новобранці» мають поповнити склад так званого батальйону «Сомалі», 100 окремої мотострілецької бригади та 9 окремого мотострілецького полку ЗС РФ. Потенційних «контрактників» відбирають за фізичними критеріями та наявністю досвіду бойових дій. Кримінальна стаття та термін ув'язнення не впливають на відбір. Водночас відзначається невелика кількість охочих підписати контракт.

Також українська розвідка повідомила, що жителі тимчасово окупованих районів Донецької області, які перебували у складі російських військ, після втечі з Харківської області отримали короткострокові відпустки – до 17 вересня. Але в зазначений термін понад половина мобілізованих не прибула на місце збору у військову частину в Торезі.

Також розвідка стверджує, що в тимчасово окупованому Криму чоловікам заборонили виїзд без дозволу військового комісара. Для оформлення необхідних документів необхідно повідомляти мету виїзду, місце перебування та терміни повернення до місця реєстрації.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії Владімір Путін вперше від початку війни оголосив часткову мобілізацію, у рамках якої в Україну відправлять ще 300 тис. росіян. Нагадаємо, що за час війни Росія вже втратила 55 тис. своїх військових.