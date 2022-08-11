Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі та повідомили про витік аміаку

В окупованому Донецьку на території пивзаводу, що розташований в Калінінському районі міста, у середу, 10 серпня ввечері, близько 22:30 виникла сильна пожежа. Окупаційна адміністрація повідомила, що горить пивзавод, де стався витік аміаку. ·

Фото Telegram-канал Третя сила

Голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін заявив, що стався витік аміаку. Він повідомив, що на пивзаводі перебувало 32 людини, є 1 загиблий та 2 постраждалих. В обстрілі звинувачують українських військових.

«Зона ураження становить приблизно 2 кілометри», – повідомив він.

Також місцевим жителям дали поради, як вберегтися від отруєння аміаком. Їм рекомендують не виходити на вулицю і носити ватно-марлеві пов'язки.

Пожежу вдалося ліквідувати близько 2 години ночі.

Українська сторона офіційно не коментувала ситуацію.

В Telegram-каналі Оперативний ЗСУ опублікували відео пожежі з жортівливим коментарем: «Знатно пиво детонує. Міцне, певне».

Відомо, що пивзавод був закритий в 2014 році, але в березні 2017 року відновив діяльність вже під керівництвом бойовиків «ДНР». Його відкрили на виробничих потужностях «Сармату». Невідомо, чи працювало виробництво останнім часом.

Відео з Telegram-каналу Оперативний ЗСУ